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Основатель Amazon приостановил финансирование организации по климату

Основатель Amazon приостановил финансирование организации по климату Основатель американской компании Amazon миллиардер Джефф Безос перестал финансировать устанавливающую климатические стандарты для компаний организацию.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 14:50
Основатель Amazon приостановил финансирование организации по климату
Джефф Безос

Основатель американской компании Amazon миллиардер Джефф Безос перестал финансировать устанавливающую климатические стандарты для компаний организацию.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с решением.

Согласно данным, фонд Безоса с активами на 10 млрд долларов отказался от поддержки организации Science Based Targets, которая определяет цели для достижения компаниями нулевого углеродного следа.

"Решение частично связано с тем, что Безос не хочет раздражать Трампа, который ранее описывал изменения климата как обман", - сообщает газета.

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