"Осасуна" впервые за 15 лет обыграла "Реал" в чемпионате Испании

Футбольный клуб "Осасуна" со счетом 2:1 победил мадридский "Реал" в матче 25-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Памплоне.

Как передает Report, голы у хозяев забили Анте Будимир (38-я минута, с пенальти) и Рауль де Аро (90). В составе гостей отличился Винисиус (73).

Отмечается, что "Реал" впервые проиграл "Осасуне" за последние 15 лет. Кроме того, мадридский клуб потерпел первое поражение в чемпионате Испании под руководством Альваро Арбелоа, который возглавил команду 12 января. До этого "Реал" одержал восемь побед подряд в турнире.

После 25 туров "Реал" с 60 очками лидирует в турнирной таблице, идущая второй "Барселона" отстает на два очка при игре в запасе. "Осасуна" занимает девятое место, набрав 33 очка.

В следующем туре "Реал" 2 марта примет "Хетафе", а "Осасуна" днем ранее сыграет на выезде с "Валенсией".