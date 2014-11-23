Организация "Аль-Шабаб" объяснила массовые убийства в Кении

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Исламистская организация "Аль-Шабаб" позиционировала преступление как ответ на убийства мусульман в городе Момбаса кенийским правительством, сообщила BBC News.

Убийство произошло в северной части Кении. Автобус направлялся в столицу Найроби. Боевики остановили его в округе Мандера, неподалеку от границы с Сомали. Затем они отделили пассажиров-мусульман от немусульман, предоставив почитать суры из Корана. Всех, кто не мог справиться с заданием, убивали выстрелом в голову.

Кенийский Красный Крест подтвердил смерть 28 человек из 60 пассажиров. Среди них 19 мужчин и 9 женщин. Один из выживших, Даглас Очвондо, должен был быть убит. Однако боевик промахнулся, а Очвондо притворился мертвым, так как лежал среди застреленных.

В продолжении тему Report отмечает, что "Аль-Шабаб" базируется в Сомали, однако с 2011 года ее боевики периодически делают вылазки на территорию Кении.

Именно власти Кении направили помощь правительству Сомали для борьбы с исламскими радикалами.