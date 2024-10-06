Орбан заявил, что Италия и Венгрия не сдадутся Брюсселю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Италия и Венгрия - две страны, которые борются за свободу и никогда не сдадутся Брюсселю, мировым державам и мигрантам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Италия и Венгрия - две страны, которые борются за свободу и никогда не сдадутся Брюсселю, мировым державам и мигрантам.

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети X.

"Мы наследники тех, кто боролся за свободу в 1848 году, и мы никогда не сдадимся - ни Брюсселю, ни мировым державам, ни мигрантам", - приводит Ковач слова Орбана с его выступления на празднике итальянской партии "Лига" в городе Понтида.

По его словам, Орбан также похвалил вице-премьера Италии, лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, назвав его героем в Венгрии за обеспечение безопасности границ Италии и защиту Европы.

"Он настоящий патриот, заслуживающий признания, а не судебного преследования", - сказал венгерский премьер.

Напомним, что в 2021 году бывшего главу МВД Италии Сальвини передали под суд. Будучи министром и проводя политику борьбы с незаконной миграцией, Сальвини запретил заход в итальянские порты и высадку 147 мигрантов с борта судна испанской неправительственной организации Open Arms. В результате проведенного расследования политика обвинили в незаконном удержании людей и превышении должностных полномочий.

2 октября Орбан заявил, что Венгрия готова перевозить нелегальных мигрантов на главную площадь Брюсселя в случае сохранения давления на Будапешт со стороны Евросоюза по вопросу борьбы с притоком нелегалов.

Ранее Суд Евросоюза назначил Венгрии штраф в размере 200 млн евро, а также ежедневные выплаты в размере 1 млн евро за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов.