    Орбан: Венгрия ждет от Украины возобновления поставок нефти по "Дружбе"

    • 24 февраля, 2026
    • 16:12
    Орбан: Венгрия ждет от Украины возобновления поставок нефти по Дружбе

    Будапешт ждет от Киева политического решения для возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

    Как передает Report, об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети "Х".

    "Факты - вещь упрямая: технических препятствий для возобновления поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" нет. Для этого требуется исключительно политическое решение Украины", - написал Орбан в своем обращении к председателю Совета ЕС Антониу Коште.

    Он отметил, что действия Украины направлены на свержение правительства Венгрии на парламентских выборах в апреле 2026 года и изменения политического руководство в Будапеште на лояльное Киеву.

    Орбан также назвал сложившуюся ситуацию "абсурдной" и заявил о своем нежелании поддерживать решения ЕС, направленные на поддержку Украины.

    "Я не могу поддерживать какие-либо решения, выгодные для Украины, до тех пор, пока они [руководство Украины] не вернутся к "нормальности", - написал венгерский премьер.

    Говоря о четвертой годовщине начала полномасштабной войны России против Украины, Орбан отметил, что Венгрия поддерживает мир в Восточной Европе.

    Отметим, что по данным венгерских властей, нефть по трубопроводу "Дружба" не поступает с 27 января 2026 года.

