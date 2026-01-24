Орбан: Венгрия посылает четкий сигнал Украине - мы не будем платить

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна имеет право сказать "нет" вступлению Украины в Европейский союз.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Украина перешла в наступление. Они открыто угрожают вмешательством в венгерские выборы. Их цель - получить финансирование и как можно скорее пробиться в ЕС. Как член Евросоюза, Венгрия имеет право сказать "нет". Наше патриотическое правительство четко заявляет: "нет", - написал Орбан.

Он добавил, что правительство Венгрии также не хочет, чтобы средства венгерских налогоплательщиков направлялись в Украину, и не хочет вовлечения страны в военный конфликт.

"Мы должны показать, что венгров нельзя запугать угрозами. Мы так не устроены. Наряду с Брюсселем мы посылаем четкий сигнал и Киеву: мы не будем платить!" - подчеркнул Орбан.