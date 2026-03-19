Орбан: Венгрия не поддержит проукраинских решений до возобновления поставок нефти

Венгрия не поддержит никаких решений по Украине, пока не возобновятся поставки по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе.

По его мнению, никакого прогресса по кредиту в 90 млрд евро для Украины и антироссийских санкций нет и не будет.

"Позиция Венгрии очень проста. Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которую они заблокировали. До тех пор никакое решение, касающееся финансов для Украины, не будет поддержано Венгрией", - сказал он.

Орбан сказал, что нефть должна поступить в Венгрию, а обещания отремонтировать и вновь запустить нефтепровод "Дружба" - "просто сказки".

Венгерский лидер, подчеркнул, что он верит только фактам, добавив, что никаких других вариантов нет.

"Для Венгрии это вопрос выживания, не политика. Без этой нефти все домохозяйства и компании в Венгрии обанкротятся. Это не политическая игра", - заявил он.