Орбан: Трамп сделал западный мир лучше, положив конец прогрессивной цензуре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с приходом Дональда Трампа к власти в США западный мир стал лучше, отметив изменения в политике и идеологии.

Как сообщает Report, об этом он заявил на Международной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

"Я помню, как год назад мы вместе отмечали победу президента Дональда Трампа. Это был огромный успех для патриотических сил мира. С момента победы президента Трампа западный мир стал лучше. Гендерная пропаганда и "воук"-идеология отступили", - заявил Орбан.

По его словам, Трамп положил конец прогрессивной цензуре и внес значительные изменения в мировую политику.

"Теперь можно без страха говорить, что мы не хотим миграции, мы обуздали "зеленое безумие", и стало ясно, что защита окружающей среды возможна только в гармонии с экономическими интересами", - отметил он.

Орбан также подчеркнул, что после "холодных лет" при демократах наступила "золотая эпоха" венгеро-американских отношений. По его словам, был восстановлен безвизовый режим, заключены стратегические соглашения в энергетике, а также достигнуты договоренности более чем по 15 высокотехнологичным инвестиционным проектам США.