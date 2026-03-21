    Орбан: Трамп сделал западный мир лучше, положив конец прогрессивной цензуре

    Другие страны
    21 марта, 2026
    14:19
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с приходом Дональда Трампа к власти в США западный мир стал лучше, отметив изменения в политике и идеологии.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на Международной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

    "Я помню, как год назад мы вместе отмечали победу президента Дональда Трампа. Это был огромный успех для патриотических сил мира. С момента победы президента Трампа западный мир стал лучше. Гендерная пропаганда и "воук"-идеология отступили", - заявил Орбан.

    По его словам, Трамп положил конец прогрессивной цензуре и внес значительные изменения в мировую политику.

    "Теперь можно без страха говорить, что мы не хотим миграции, мы обуздали "зеленое безумие", и стало ясно, что защита окружающей среды возможна только в гармонии с экономическими интересами", - отметил он.

    Орбан также подчеркнул, что после "холодных лет" при демократах наступила "золотая эпоха" венгеро-американских отношений. По его словам, был восстановлен безвизовый режим, заключены стратегические соглашения в энергетике, а также достигнуты договоренности более чем по 15 высокотехнологичным инвестиционным проектам США.

    Виктор Орбан Дональд Трамп
    Последние новости

    14:52

    Кац заявляет, что на этой неделе удары по Ирану усилятся

    Другие страны
    14:35

    Орбан: Брюссель отдавал приоритет мигрантам, а не гражданам Евросоюза

    Другие
    14:26
    Фото

    Группа национальных конных игр "Галкыныш" из Туркменистана выступает в Баку

    Kультурная политика
    14:20

    Иран атаковал топливные резервуары и военную инфраструктуру в аэропорту Бен-Гурион

    Другие страны
    14:19

    Орбан: Трамп сделал западный мир лучше, положив конец прогрессивной цензуре

    Другие страны
    14:14

    Мощный пожар вспыхнул после ДТП с бензовозом под Ростовом

    Другие страны
    14:07

    СК Армении не разрешил Гарегину II отправиться в Тбилиси на похороны Илии II

    В регионе
    13:59

    Атака дронов на Москву продолжается: число сбитых БПЛА превысило 30

    Другие страны
    13:55

    AYNA: Вчера из Баку в регионы было перевезено около 14 тыс. пассажиров

    Инфраструктура
    Лента новостей