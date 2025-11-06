Орбан сообщил о продолжающихся переговорах по проведению саммита РФ и США
- 06 ноября, 2025
- 20:45
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает, что Будапешт примет у себя мирный российско-американский саммит.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство MTI, об этом Орбан заявил, отвечая на вопросы венгерских журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон.
Он отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры по вопросу проведения саммита, по которому пока не достигнуто соглашение.
Его также спросили, в частности, когда он последний раз разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Глава правительства ответил, что это было 17 октября после объявления о возможной встрече президентов России и США в Будапеште: "С тех пор в этом не было необходимости, но если будет нужно, то, конечно, я поговорю".
