İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Orban: Moskva-Vaşinqton sammitinin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 20:53
    Orban: Moskva-Vaşinqton sammitinin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir
    Viktor Orban

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Budapeştin Rusiya-Amerika sülh sammitinə ev sahibliyi edəcəyini gözləyir.

    "Report" MTI xəbər agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Orban Vaşinqtona gedərkən təyyarədə macar jurnalistlərinin suallarını cavablandırarkən deyib.

    O, hazırda sammitin keçirilməsi ilə bağlı danışıqların davam etdiyini, lakin hələlik razılaşma əldə olunmadığını vurğulayıb.

    Orbandan Rusiya lideri Vladimir Putinlə sonuncu dəfə telefonla nə vaxt danışdığı da soruşulub. Baş nazir cavab verib ki, bu, 17 oktyabrda, Budapeştdə Rusiya və ABŞ prezidentləri arasında mümkün görüşün elan edilməsindən sonra olub: "O vaxtdan bəri buna ehtiyac olmayıb, amma lazım gələrsə, əlbəttə ki, danışacağam."

    Viktor Orban Macarıstan Sammit ABŞ Rusiya
    Орбан сообщил о продолжающихся переговорах по проведению саммита РФ и США

    Son xəbərlər

    21:03
    Foto
    Video

    Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    20:59

    Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse- prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:53

    Orban: Moskva-Vaşinqton sammitinin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir

    Digər ölkələr
    20:47

    Türkiyədə 4,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    20:44

    "SpaceX" "EchoStar"ın tezliklərini 2,6 milyard dollara alacaq

    Digər ölkələr
    20:43
    Foto

    Məhkəmədə hərbi cinayətlərdə təqsirləndirilən erməniəsilli şəxslərlə bağlı sübutlar elan olunub

    Daxili siyasət
    20:27

    "Erisioni" gürcü ansamblı gələn il Bakıda konsert proqramı ilə çıxış edəcək

    İncəsənət
    20:24
    Foto

    Serbiyada Azərbaycanın Zəfər Günü təntənəli şəkildə qeyd edilib

    Xarici siyasət
    20:20

    Brüggedə "Barselona"nın azarkeşlərinin olduğu avtobusu yandıran şəxs həbs edilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti