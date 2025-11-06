Orban: Moskva-Vaşinqton sammitinin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir
- 06 noyabr, 2025
- 20:53
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Budapeştin Rusiya-Amerika sülh sammitinə ev sahibliyi edəcəyini gözləyir.
"Report" MTI xəbər agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Orban Vaşinqtona gedərkən təyyarədə macar jurnalistlərinin suallarını cavablandırarkən deyib.
O, hazırda sammitin keçirilməsi ilə bağlı danışıqların davam etdiyini, lakin hələlik razılaşma əldə olunmadığını vurğulayıb.
Orbandan Rusiya lideri Vladimir Putinlə sonuncu dəfə telefonla nə vaxt danışdığı da soruşulub. Baş nazir cavab verib ki, bu, 17 oktyabrda, Budapeştdə Rusiya və ABŞ prezidentləri arasında mümkün görüşün elan edilməsindən sonra olub: "O vaxtdan bəri buna ehtiyac olmayıb, amma lazım gələrsə, əlbəttə ki, danışacağam."
