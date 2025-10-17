Орбан: Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИД

Саммит РФ-США в Будапеште может состояться через неделю после встречи глав МИД двух стран, которая запланирована на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Будапешт является логичным выбором для проведения встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, поскольку Венгрия - единственная в Европе три года последовательно выступает за мир, и там президентов двух стран не ждут "политические сюрпризы".

Он отметил, что в четверг вечером обсудил по телефону с Трампом подготовку к предстоящему саммиту, а сегодня планирует поговорить по телефону с Путиным.