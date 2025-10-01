Орбан: Пока Украина не может сама себя финансировать, нельзя говорить о ее членстве в ЕС

Пока Украина не может самостоятельно финансировать все расходы, включая армию, пенсии, зарплаты госслужащих, мы не можем говорить о суверенном государстве, отвечающем стандартам для членства в Европейском союзе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан журналистам в Копенгагене.

По его словам, в вопросе вступления Украины в ЕС и переговорам по этому вопросу есть определенные процедуры, и необходимо строго следовать им.

В. Орбан заявил, что это не является его личным мнением, "так проголосовали граждане страны, которые не хотят быть в одном формате с Украиной в нынешней ситуации".

"Членство Украины будет означать приход войны в ЕС и направление средств Европы в Украину", - подчеркнул он.

Что касается отказа Венгрии от российских энергоносителей, то по его словам, Будапешт не имеет дополнительных вариантов для энергопоставок, основным трубопроводом является российский. "Это вопрос географии", отметил Орбан.

"Президент США уважает суверенитет других стран. Он спросил меня, какова наша ситуация. И в этом заключается важная разница. И европейцы более агрессивны, чем американцы", - добавил он, имея в виду подходы в этом вопросе.