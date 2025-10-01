Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Орбан: Пока Украина не может сама себя финансировать, нельзя говорить о ее членстве в ЕС

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 16:47
    Орбан: Пока Украина не может сама себя финансировать, нельзя говорить о ее членстве в ЕС

    Пока Украина не может самостоятельно финансировать все расходы, включая армию, пенсии, зарплаты госслужащих, мы не можем говорить о суверенном государстве, отвечающем стандартам для членства в Европейском союзе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан журналистам в Копенгагене.

    По его словам, в вопросе вступления Украины в ЕС и переговорам по этому вопросу есть определенные процедуры, и необходимо строго следовать им.

    В. Орбан заявил, что это не является его личным мнением, "так проголосовали граждане страны, которые не хотят быть в одном формате с Украиной в нынешней ситуации".

    "Членство Украины будет означать приход войны в ЕС и направление средств Европы в Украину", - подчеркнул он.

    Что касается отказа Венгрии от российских энергоносителей, то по его словам, Будапешт не имеет дополнительных вариантов для энергопоставок, основным трубопроводом является российский. "Это вопрос географии", отметил Орбан.

    "Президент США уважает суверенитет других стран. Он спросил меня, какова наша ситуация. И в этом заключается важная разница. И европейцы более агрессивны, чем американцы", - добавил он, имея в виду подходы в этом вопросе.

    Европейский союз Виктор Орбан Копенгаген Украина Венгрия

    Последние новости

    17:09

    Эльмар Мамедов: Предпринимаются шаги по организации Форума городов SPECA

    Экология
    17:08

    Мухтар Бабаев: Озвученные на BCAW2025 предложения внесут значительный вклад в COP30

    COP29
    17:05

    Страны ТМТМ в Алматы подписали ключевые соглашения по развитию Среднего коридора

    Инфраструктура
    17:03
    Фото

    Военное руководство Донецкой области наградило сотрудника Report и Baku TV

    Медиа
    16:57

    Пашинян: Обсуждаем с 5 странами варианты строительства нового ядерного энергоблока

    В регионе
    16:57

    Серджо Маттарелла: Итало-Азербайджанский Университет отражает дружбу между двумя странами

    Наука и образование
    16:56

    В Баку пройдет высокоуровневый "Диалог D-8 по климату и городам"

    Экология
    16:53

    Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал онлайн-встречу

    Энергетика
    16:51

    ЕБРР готов кредитовать напрямую города и коммунальные предприятия в Азербайджане

    Финансы
    Лента новостей