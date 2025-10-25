Орбан обсудит с Мелони и Папой Римским российско-украинский конфликт
- 25 октября, 2025
- 15:41
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 октября нанесет визит в Рим, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а затем будет принят в Ватикане Папой Римским Львом XIV.
Как передает Report, об этом сообщила близкая к правительству газета Magyar Nemzet.
Согласно информации, одной из главных тем встречи венгерского премьера с понтификом станет урегулирование российско-украинского конфликта.
"Это будет их первая личная встреча после избрания Папы Льва XIV", - отметила издание.
На переговорах с Мелони также будет затронута тема конфликта. Ранее 23 октября во время саммита ЕС в Брюсселе Орбан заявил, что хотел бы предложить всем европейским лидерам не принимать никаких решений до новой встречи президентов России и США.
