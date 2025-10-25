Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Орбан обсудит с Мелони и Папой Римским российско-украинский конфликт

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 15:41
    Орбан обсудит с Мелони и Папой Римским российско-украинский конфликт

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 октября нанесет визит в Рим, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а затем будет принят в Ватикане Папой Римским Львом XIV.

    Как передает Report, об этом сообщила близкая к правительству газета Magyar Nemzet.

    Согласно информации, одной из главных тем встречи венгерского премьера с понтификом станет урегулирование российско-украинского конфликта.

    "Это будет их первая личная встреча после избрания Папы Льва XIV", - отметила издание.

    На переговорах с Мелони также будет затронута тема конфликта. Ранее 23 октября во время саммита ЕС в Брюсселе Орбан заявил, что хотел бы предложить всем европейским лидерам не принимать никаких решений до новой встречи президентов России и США.

    Виктор Орбан Венгрия Италия Папа Римский Джорджа Мелони российско-украинская война

    Последние новости

    16:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    15:57

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

    Другие страны
    15:56

    Фарид Шафиев: Азербайджан укрепил имидж надежного партнера

    Внешняя политика
    15:50

    Турпоток в Азербайджан из Европы в летний сезон вырос более чем на 11%

    Туризм
    15:41

    Орбан обсудит с Мелони и Папой Римским российско-украинский конфликт

    Другие страны
    15:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    15:36

    Трамп встретится с эмиром и премьером Катара по пути в Малайзию

    Другие страны
    15:25

    Сирия впервые подписала соглашение о прокладке международного подводного кабеля

    Другие страны
    15:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    Лента новостей