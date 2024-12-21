Орбан назвал теракт в Магдебурге следствием миграционного кризиса

Теракт в Магдебурге является следствием миграционного кризиса в западной Европе. Венгрия не пускает мигрантов, чтобы такого не происходило в стране.

Теракт в Магдебурге является следствием миграционного кризиса в западной Европе. Венгрия не пускает мигрантов, чтобы такого не происходило в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, такие явления существуют в Западной Европе только со времен миграционного кризиса. Орбан считает, что существует взаимосвязь между нелегальной миграцией и террористическими актами.

Премьер утверждает, что существуют те, кто пытается подобное отрицать, но "это в любом случае простой факт, который требует признания".

Напомним, что 20 декабря мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в германском Магдебурге (Федеральная земля Саксония-Анхальт). В результате инцидента погибли 5 человек, 205 пострадали. Предполагаемым преступником является Талеб Абдулмохсен, который грозился в своих публикациях в соцсетях, что отомстит ФРГ за то, что государство предоставляет убежище "сирийским джихадистам" и якобы "хочет исламизировать Европу".