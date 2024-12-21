О нас

Орбан назвал теракт в Магдебурге следствием миграционного кризиса

Орбан назвал теракт в Магдебурге следствием миграционного кризиса Теракт в Магдебурге является следствием миграционного кризиса в западной Европе. Венгрия не пускает мигрантов, чтобы такого не происходило в стране.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 23:52
Орбан назвал теракт в Магдебурге следствием миграционного кризиса

Теракт в Магдебурге является следствием миграционного кризиса в западной Европе. Венгрия не пускает мигрантов, чтобы такого не происходило в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, такие явления существуют в Западной Европе только со времен миграционного кризиса. Орбан считает, что существует взаимосвязь между нелегальной миграцией и террористическими актами.

Премьер утверждает, что существуют те, кто пытается подобное отрицать, но "это в любом случае простой факт, который требует признания".

Напомним, что 20 декабря мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в германском Магдебурге (Федеральная земля Саксония-Анхальт). В результате инцидента погибли 5 человек, 205 пострадали. Предполагаемым преступником является Талеб Абдулмохсен, который грозился в своих публикациях в соцсетях, что отомстит ФРГ за то, что государство предоставляет убежище "сирийским джихадистам" и якобы "хочет исламизировать Европу".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi