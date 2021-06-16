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Опубликовано совместное заявление Путина и Байдена

Опубликовано совместное заявление Путина и Байдена Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден 16 июня провели переговоры в Женеве. По итогам встречи было сделано совместное заявление по стратегической стабильности.
Другие страны
16 июня 2021 г. 22:05

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден 16 июня провели переговоры в Женеве. По итогам встречи было сделано совместное заявление по стратегической стабильности.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы, Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Соединенных Штатов Америки Дж.Р.Байден, отмечаем: Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», - говорится в заявлении.

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