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    Опубликован шорт-лист рейтинга "Человек года" журнала Time

    В число претендентов попали президенты России и Ирана

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Американский журнал Time объявил шорт-лист кандидатов на звание "Человек года". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, среди восьми претендентов там значатся президент России Владимир Путин и лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

    "Человеком года" также могут стать канцлер ФРГ Ангела Меркель, миллиардер Дональд Трамп, участвующий в борьбе за пост хозяина Белого дома, а также президент Ирана Хасан Рухани. 

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