Опубликован шорт-лист рейтинга "Человек года" журнала Time

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Американский журнал Time объявил шорт-лист кандидатов на звание "Человек года".

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, среди восьми претендентов там значатся президент России Владимир Путин и лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

"Человеком года" также могут стать канцлер ФРГ Ангела Меркель, миллиардер Дональд Трамп, участвующий в борьбе за пост хозяина Белого дома, а также президент Ирана Хасан Рухани.