Опросы прочат блоку Меркель абсолютное большинство в парламенте

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) смог бы самостоятельно сформировать правительство Германии, если бы выборы в бундестаг прошли сейчас. Таковы данные опроса социологического института Emnid, которые были опубликованы в газете Bild am Sonntag, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

ХДС/ХСС пользуется популярностью 43% избирателей. Этого было бы достаточно, чтобы набрать абсолютное большинство мест в немецком парламенте - бундестаге. Другими словами, все остальные партии вместе взятые не смогли бы превысить данный результат. Это значит, что блоку нынешнего канцлера Ангелы Меркель необязательно было бы вступать в коалицию с другими партиями для формирования правительства.

В настоящее время ФРГ возглавляет коалиционное правительство, состоящее из ХДС/ХСС, а также Социал- демократической партии Германии (СДПГ), которая в правительстве представлена, в частности, вице-канцлером и министром экономики Зигмаром Габриэлем и главой МИД Франком- Вальтером Штайнмайером. Габриэль, к примеру, занимая по сути второй после Меркель пост в правительстве, публично критиковал канцлера за просчеты в скандале вокруг американского Агентства национальной безопасности.

Результаты опроса опубликованы на фоне появившейся в субботу новости о том, что Меркель, по всей видимости, планирует идти на четвертый срок. Об этом сообщал еженедельник Spiegel со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что Меркель уже обсудила подготовку к избирательной кампании с Петером Таубером - генеральным секретарем своей партии Христианско-демократический союз.

Выборы в бундестаг, по итогам которых формируется правительство и определяется канцлер, пройдут осенью 2017 года. На последних выборах в 2013 году ХДС/ХСС набрал 41,5% голосов. Это позволило ему занять большинство мест в бундестаге и "поставить" своего кандидата в канцлеры - Меркель. Правительство было сформировано в коалиции с Социал-демократической партией Германии.

Согласно последним опросам общественного мнения самым популярным политиком в ФРГ является министр иностранных дел, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер, которого поддерживают 72% немцев. На втором месте следует глава минфина и один из главных "архитекторов" греческой программы экономии Вольфганг Шойбле - 70% Меркель идет на третьем месте с 67%

Ангела Меркель является главой правительства ФРГ с 2005 года, она сменила на этом посту Герхарда Шредера.