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Опросы показывают небольшое лидерство Трампа во всех колеблющихся штатах

Опросы показывают небольшое лидерство Трампа во всех колеблющихся штатах Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ненамного опережает по поддержке в колеблющихся штатах свою оппонентку от Демократической партии Камалу Харрис.
Другие страны
19 октября 2024 г. 08:22
Опросы показывают небольшое лидерство Трампа во всех колеблющихся штатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ненамного опережает по поддержке в колеблющихся штатах свою оппонентку от Демократической партии Камалу Харрис.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные анализа последних опросов в стране, проведенного порталом RealClearPolitics.

Согласно исследованию, 48,3% жителей колеблющихся штатов готовы поддержать Трампа, а 47,5% - Харрис.

Наибольший отрыв в пользу республиканца зафиксирован в штатах Аризона - 1,4 п.п. - и Джорджия - 1,1 п.п. В Северной Каролине Трамп опережает Харрис на 1 п.п., в Мичигане - на 0,9 п.п., в Неваде и Пенсильвании - на 0,5 п.п., а в Висконсине - на 0,1 п.п.

Если прогноз RealClearPolitics оправдается, Трамп одержит победу на президентских выборах. Лидерство во всех колеблющихся штатах, а также в штатах, традиционно поддерживающих республиканцев, обеспечило бы ему 312 голосов выборщиков против 226 у Харрис.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Tramp Harrisdən əksər ştatlarda irəlidədir

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