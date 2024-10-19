Опросы показывают небольшое лидерство Трампа во всех колеблющихся штатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ненамного опережает по поддержке в колеблющихся штатах свою оппонентку от Демократической партии Камалу Харрис.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ненамного опережает по поддержке в колеблющихся штатах свою оппонентку от Демократической партии Камалу Харрис.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные анализа последних опросов в стране, проведенного порталом RealClearPolitics.

Согласно исследованию, 48,3% жителей колеблющихся штатов готовы поддержать Трампа, а 47,5% - Харрис.

Наибольший отрыв в пользу республиканца зафиксирован в штатах Аризона - 1,4 п.п. - и Джорджия - 1,1 п.п. В Северной Каролине Трамп опережает Харрис на 1 п.п., в Мичигане - на 0,9 п.п., в Неваде и Пенсильвании - на 0,5 п.п., а в Висконсине - на 0,1 п.п.

Если прогноз RealClearPolitics оправдается, Трамп одержит победу на президентских выборах. Лидерство во всех колеблющихся штатах, а также в штатах, традиционно поддерживающих республиканцев, обеспечило бы ему 312 голосов выборщиков против 226 у Харрис.