Опрос: Трамп опережает Клинтон на 2%

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп опережает свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон на 2%.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные опроса CNN и ORC International.

Так, за Трампа готовы отдать свой голос 45% респондентов, а за Клинтон - 43%.

При этом голоса за кандидата от либертарианцев Гэри Джонсона готовы отдать 7% опрошенных и за кандидата Партии зеленых Джилл Стайн - 2%.

Отмечается, что Клинтон всего месяц назад лидировала на 8%, но за это время миллиардер сумел сократить отставание и даже выйти вперед.