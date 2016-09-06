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    Опрос: Трамп опережает Клинтон на 2%

    За Трампа готовы отдать свой голос 45% респондентов, а за Клинтон - 43%

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп опережает свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон на 2%. 

    Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные опроса CNN и ORC International.

    Так, за Трампа готовы отдать свой голос 45% респондентов, а за Клинтон - 43%.

    При этом голоса за кандидата от либертарианцев Гэри Джонсона готовы отдать 7% опрошенных и за кандидата Партии зеленых Джилл Стайн - 2%.

    Отмечается, что Клинтон всего месяц назад лидировала на 8%, но за это время миллиардер сумел сократить отставание и даже выйти вперед.

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