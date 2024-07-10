Опрос: Трамп может победить на выборах любого из возможных кандидатов

Экс-президент США Дональд Трамп может одержать победу на предстоящих президентских выборах над любым кандидатом из Демократической партии, включая президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
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После дебатов Трамп смог заручиться поддержкой 46% опрошенных, в то время как Байден получил 44%. В теоретическом противостоянии Трампа с Харрис республиканец набирает 49%, а вице-президент - 43%. Разрыв с Хиллари Клинтон и вовсе составляет 7 процентных пунктов - 48% против 41%. В ходе опроса были проанализированы расклады с рядом сенаторов и губернаторов из числа демократов, но никто не смог получить более 42% поддержки.
Кроме того, аналитическая служба Emerson College указывает на заметные сдвиги среди независимых избирателей, чьи голоса на президентских выборах могут стать решающими.
После дебатов 42% из них высказались в поддержку бывшего хозяина Белого дома Трампа, а Байден набрал 38%. Лишь в прошлом месяце картина была совершенно иной - Байден с 43% против Трампа с 41%.