Опрос: Трамп может победить на выборах любого из возможных кандидатов

Экс-президент США Дональд Трамп может одержать победу на предстоящих президентских выборах над любым кандидатом из Демократической партии, включая президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Экс-президент США Дональд Трамп может одержать победу на предстоящих президентских выборах над любым кандидатом из Демократической партии, включая президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные последнего опроса, проведенного аналитической службой американского университета Emerson College.

После дебатов Трамп смог заручиться поддержкой 46% опрошенных, в то время как Байден получил 44%. В теоретическом противостоянии Трампа с Харрис республиканец набирает 49%, а вице-президент - 43%. Разрыв с Хиллари Клинтон и вовсе составляет 7 процентных пунктов - 48% против 41%. В ходе опроса были проанализированы расклады с рядом сенаторов и губернаторов из числа демократов, но никто не смог получить более 42% поддержки.

Кроме того, аналитическая служба Emerson College указывает на заметные сдвиги среди независимых избирателей, чьи голоса на президентских выборах могут стать решающими.

После дебатов 42% из них высказались в поддержку бывшего хозяина Белого дома Трампа, а Байден набрал 38%. Лишь в прошлом месяце картина была совершенно иной - Байден с 43% против Трампа с 41%.