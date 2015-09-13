Опрос: Трамп и Клинтон почти сравнялись по популярности

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Республиканский претендент на пост президента США Дональд Трамп почти сравнялся по популярности с лидером предвыборной гонки от демократов Хиллари Клинтон, свидетельствует опубликованный в воскресенье опрос общественного мнения, который провели газета The Washington Post и телекомпания Эй-би-си.

Согласно, этой информации, если бы выборы главы государства прошли сейчас, а не в ноябре 2016 года, как запланировано, за Трампа проголосовали бы 43 процента респондентов из числа зарегистрированных избирателей. Сторонниками Клинтон себя назвали 46 процентов тех, кто может голосовать.

В то же время среди всех взрослых участников опроса Клинтон поддерживает 51 процент, Трампа — 39 процентов.

Примечательно, что у обоих претендентов есть сторонники не только среди "своей" партии, но в группе оппонентов. Так, за Клинтон готовы проголосовать 14 процентов республиканцев, а за Трампа — 15 процентов демократов. Среди независимых избирателей небольшое преимущество имеет Трамп — 44 процента против 39.

Газета не указывает, сколько респондентов принимало участие в опросе и когда он проводился, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".