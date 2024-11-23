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Опрос: Около 64% израильтян не доверяют правительству Нетаньяху

Опрос: Около 64% израильтян не доверяют правительству Нетаньяху По меньшей мере 64% жителей Израиля заявили, что не доверяют кабинету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 09:38
Опрос: Около 64% израильтян не доверяют правительству Нетаньяху

По меньшей мере 64% жителей Израиля заявили, что не доверяют кабинету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из результатов проведенного 12-м телеканалом Израиля опроса.

Еще 30% респондентов указали, что по-прежнему доверяют нынешнему составу правительства страны.

По его данным, 79% респондентов также поддержали создание государственной комиссии по расследованию ошибок политического и военного руководства Израиля во время вторжения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию страны 7 октября 2023 года. Только 8% опрошенных заявили, что они выступают против такого расследования, а 13% респондентов затруднились с ответом.

Кроме того, их спросили о том, как они относятся к заключению соглашения о прекращении огня с ливанским движением "Хезболлах": 54% заявили о том, что поддержали бы сделку, еще 24% высказались против такой договоренности.

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