Опрос: Макрон победит в обоих турах выборов во Франции

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Рост популярности Эммануэля Макрона за последний месяц позволит ему лидировать уже после первого тура президентских выборов во Франции и победить с большим отрывом во втором.

Как передает Report со ссылкой на РБК, таковы данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Harris Interactive France среди избирателей в интернете.

По данным компании, рейтинг Макрона за две недели вырос на 5%, что позволит ему в первом туре набрать 26% и опередить на 1% Ле Пен. Оказавшийся в центре скандала со свой женой Пенелопой Франсуа Фийон в первом туре сможет заручиться поддержкой лишь 20% избирателей. Социологи отмечают, что его рейтинг за месяц практически не изменился.

Во втором туре социологи отдают безоговорочную победу Макрону в споре с Ле Пен (65% против 35%). Если во второй тур выйдет Фийон, то и он победит Ле Пен (59% против 41%).

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. В случае, если ни один из кандидатов в этот день не заручится поддержкой большинства избирателей, второй тур состоится 7 мая.