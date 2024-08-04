Опрос: Харрис обходит Трампа по уровню поддержки граждан

Вице-президент США Камала Харрис обходит бывшего главу государства Дональда Трампа по уровню поддержки граждан, которые будут голосовать на выборах в ноябре 2024 года.

Вице-президент США Камала Харрис обходит бывшего главу государства Дональда Трампа по уровню поддержки граждан, которые будут голосовать на выборах в ноябре 2024 года.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного совместно с организацией YouGov.

Исследование было проведено в период с 30 июля по 2 августа. Всего в нем приняли участие 3 102 зарегистрированных избирателя, при этом погрешность составила около 2,1 пункта.

В материале отмечается, что о готовности проголосовать за Харрис заявили 50% респондентов. При этом Трампа поддержали бы 49% опрошенных, если бы голосование состоялось непосредственно в день проведения исследования.

По информации журналистов, вице-президент США обошла бы экс главу государства даже при наличии третьего претендента на высший политический пост в стране. Речь идет о независимом кандидате Роберте Кеннеди младшем.

Аналитики выяснили, что в таком случае Харрис поддержали бы 49% граждан. Трамп и Кеннеди-младший, в свою очередь, получили бы 47% и 2% голосов соответственно.

Из результатов опроса следует, что готовые голосовать за вице-президента США люди имеют разные причины для этого. В частности, 41% из них не хочет возвращения бывшего главы государства к власти. Еще 34% могут поддержать Харрис из личных симпатий, а 24% опрошенных — из-за ее принадлежности к Демократической партии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.