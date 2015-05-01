Опрос: британский премьер Кэмерон победил в дебатах

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон одержал победу в последнем раунде теледебатов в четверг, свидетельствуют данные совместного опроса газеты Guardian и организации ICM Research, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Всеобщие выборы в Великобритании пройдут 7 мая. Согласно опросам общественного мнения, ни одна из партий не может рассчитывать на большинство мест в парламенте.

44% телезрителей сочли выступление Кэмерона, возглавляющего Консервативную партию, лучшим. На втором месте - лидер лейбористов Эд Милибанд с 38% голосов зрителей. Третье место занял лидер либерал-демократов Ник Клегг с 19% голосов.

Лидеры партий отвечали на вопросы аудитории. Кэмерон заявил, что не будет сокращать пособия на ребенка и налоговые кредиты, а Милибанд пообещал в случае победы экономить бюджетные средства.

При этом соцопросы в настоящее время предсказывают острую борьбу между консерваторами и лейбористами на выборах 7 мая. По данным опроса YouGov, лейбористская партия лидирует с перевесом всего в 1%.