Опрос: Большинство французов поддерживают антиправительственные протесты

Большинство жителей Франции заявили о поддержке протестного движения, призывающего к акциям и блокадам 10 сентября.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного IPSOS-Bva и CESI для газеты La Tribune Dimanche.

Среди 1000 французов, участвовавших в опросе с 3 по 4 сентября, 46% заявили о поддержке протестов и интернет-движения в целом, а 26% высказались против.

Отмечается, что премьер-министр Франсуа Байру считается политиком, наименее способным разрешить кризис, его поддержали лишь 10% респондентов.

51% респондентов назвали основной причиной протестного движения снижение покупательной способности населения. Среди причин недовольства французы также назвали в первую очередь план сокращения бюджетного дефицита, предложенный Байру (47%), и недовольство как самим премьером, так и президентом страны Эмманюэлем Макроном (43%).

По мнению 40% опрошенных, причиной протестов также стало "отдаление элиты от народа", а 35% говорят о чрезмерной налоговой нагрузке.

Отметим, что 10 сентября во Франции планируются акции протеста и забастовки против экономического курса правительства. Среди них есть и бывшие участники акции "Желтые жилеты". Они предлагают различные варианты протеста - от забастовок и демонстраций до культурных мероприятий и самоизоляции дома без посещения магазинов. Также есть призывы отказаться от банковских карт и перейти на наличные деньги или к гражданскому неповиновению.