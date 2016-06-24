Опрос: большинство британцев высказались за сохранение членства в Евросоюзе

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На референдуме в Великобритании за выход из Евросоюза выступают 48% британцев, против – 52%, свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованного после закрытия избирательных участков на референдуме о членстве Британии в ЕС.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, данный опрос проводился в течение всего четверга и по сути является альтернативой exit poll, которые не проводятся из-за невозможности сделать их такими же точными, как опросы на выборах.

В четверг в Великобритании прошел референдум о членстве страны в ЕС.