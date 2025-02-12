Опрос: Американцы считают Байдена худшим из ныне живущих президентов США

Бывший президент США Джо Байден получил низший рейтинг одобрения среди пяти ныне живущих людей, которые в разное время занимали пост главы Белого дома.

Бывший президент США Джо Байден получил низший рейтинг одобрения среди пяти ныне живущих людей, которые в разное время занимали пост главы Белого дома.

Как передает Report со ссылкой на издание The Hill, об этом свидетельствуют данные опроса Gallup.

Так, 39% опрошенных одобряют деятельность Байдена на посту президента в период с 2021 по 2025 год, в то время как 57% негативно оценивают его работу. Еще 4% воздержались от оценки.

В отношении как Билла Клинтона, занимавшего пост президента с 1993 по 2001 год, так и Дональда Трампа (в ходе его первого президентского срока) положительно высказались 48% респондентов. Деятельность Трампа на посту президента не одобряют 50% опрошенных, деятельность Клинтона - 41%.

Наибольшее одобрение у американцев получил Барак Обама, который возглавлял Белый дом с 2009 по 2017 год: 59% положительно оценивают его работу на посту президента, 36% - негативно. Остальные участники опроса затруднились ответить.

Деятельность президента Джорджа Буша-младшего, президентские сроки которого длились с 2001 по 2009 год одобряют 52% опрошенных, негативно отзываются о его работе 34%, у 14% нет мнения.

Gallup отмечает тенденцию, в соответствии с которой "у граждан в целом положительное мнение о президенте при инаугурации, за время на посту президента его рейтинг одобрения уменьшается, под конец срока президент получает низкий рейтинг одобрения, а после ухода с поста мнение о президенте со временем улучшается".

Опрос проводился с 21 по 27 января 2025 года.