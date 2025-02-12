О нас

Опрос: Американцы считают Байдена худшим из ныне живущих президентов США

Опрос: Американцы считают Байдена худшим из ныне живущих президентов США Бывший президент США Джо Байден получил низший рейтинг одобрения среди пяти ныне живущих людей, которые в разное время занимали пост главы Белого дома.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 00:46
Опрос: Американцы считают Байдена худшим из ныне живущих президентов США
Джозеф Байден

Бывший президент США Джо Байден получил низший рейтинг одобрения среди пяти ныне живущих людей, которые в разное время занимали пост главы Белого дома.

Как передает Report со ссылкой на издание The Hill, об этом свидетельствуют данные опроса Gallup.

Так, 39% опрошенных одобряют деятельность Байдена на посту президента в период с 2021 по 2025 год, в то время как 57% негативно оценивают его работу. Еще 4% воздержались от оценки.

В отношении как Билла Клинтона, занимавшего пост президента с 1993 по 2001 год, так и Дональда Трампа (в ходе его первого президентского срока) положительно высказались 48% респондентов. Деятельность Трампа на посту президента не одобряют 50% опрошенных, деятельность Клинтона - 41%.

Наибольшее одобрение у американцев получил Барак Обама, который возглавлял Белый дом с 2009 по 2017 год: 59% положительно оценивают его работу на посту президента, 36% - негативно. Остальные участники опроса затруднились ответить.

Деятельность президента Джорджа Буша-младшего, президентские сроки которого длились с 2001 по 2009 год одобряют 52% опрошенных, негативно отзываются о его работе 34%, у 14% нет мнения.

Gallup отмечает тенденцию, в соответствии с которой "у граждан в целом положительное мнение о президенте при инаугурации, за время на посту президента его рейтинг одобрения уменьшается, под конец срока президент получает низкий рейтинг одобрения, а после ухода с поста мнение о президенте со временем улучшается".

Опрос проводился с 21 по 27 января 2025 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

IFRI: У Франции недостаточно истребителей на случай крупного конфликта
IFRI: У Франции недостаточно истребителей на случай крупного конфликта
12 февраля 2025 г. 00:23
Хегсет: Президент США хочет нарастить военный бюджет и поддерживать его на уровне 3% ВВП
Хегсет: Президент США хочет нарастить военный бюджет и поддерживать его на уровне 3% ВВП
11 февраля 2025 г. 23:58
В ФРГ из-за столкновения поезда с грузовиком один человек погиб, 25 пострадали
В ФРГ из-за столкновения поезда с грузовиком один человек погиб, 25 пострадали
11 февраля 2025 г. 23:42
Армия Израиля повысила боеготовность вокруг Газы
Армия Израиля повысила боеготовность вокруг Газы
11 февраля 2025 г. 22:48
ХАМАС не освободит заложников, если Израиль не выполнит условия
ХАМАС не освободит заложников, если Израиль не выполнит условия
11 февраля 2025 г. 22:25
Глава Пентагона назвал мигрантов и Китай главными угрозами для США
Глава Пентагона назвал мигрантов и Китай главными угрозами для США
11 февраля 2025 г. 22:07
ООН оценила потребности в восстановлении Газы в $53,1 млрд
ООН оценила потребности в восстановлении Газы в $53,1 млрд
11 февраля 2025 г. 21:49
Нетаньяху: Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не вернет заложников до 15 февраля
Нетаньяху: Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не вернет заложников до 15 февраля
11 февраля 2025 г. 21:22
США не планируют направлять военных в Украину
США не планируют направлять военных в Украину
11 февраля 2025 г. 21:04
В Италии задержали около 130 человек в ходе операции против мафии
В Италии задержали около 130 человек в ходе операции против мафии
11 февраля 2025 г. 20:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi