Опрос: Американцы назвали экономику главной темой перед выборами президента

Большинство избирателей в США доверили бы экс-президенту Дональду Трампу, а не вице-президенту Камале Харрис, решение экономических вопросов.

Большинство избирателей в США доверили бы экс-президенту Дональду Трампу, а не вице-президенту Камале Харрис, решение экономических вопросов.

Как передает Report, об этом говорят результаты опроса Gallup.

Согласно показателям, 52% респондентов назвали экономику важнейшим аспектом, на который они будут ориентироваться во время голосования на президентских выборах.

54% опрошенных считают, что Трамп лучше справился бы с решением экономических вопросов, а 45% респондентов отметили, что скорее доверили бы их решение Харрис.

Кроме того, респонденты склонны больше доверять Трампу в вопросах миграции и внешней политики, в то время как Харрис вызывает у опрошенных больше доверия по вопросам изменения климата и здравоохранения.

По данным Gallup, это самый высокий показатель с октября 2008 года, когда 55% опрошенных заявили, что экономика оказывает чрезвычайно важное влияние на то, за кого они будут голосовать на выборах.

Отметим, что опрос Gallup проводился с 16 по 28 сентября среди 941 зарегистрированного избирателя. Погрешность исследования составила 4 процентных пункта.