Опрос: 71% французов выступают за то, чтобы Франция "стала федеративной"

Во Франции 71% населения поддерживают идею перехода к федеративной форме правления.

Как передает Report, об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на опрос Ifop.

"71% опрошенных выступили за то, чтобы Франция "стала федеративной". Также 73% французов выступают за то, чтобы регионы смогли "адаптировать национальные законы с учетом местных реалий", - пишет издание.

Французы подавляющим большинством высказываются за усиление децентрализации, которая позволила бы адаптировать законы к местным реалиям, а также за пересмотр границ некоторых крупных регионов.

"68% опрошенных французов считают, что местные власти имеют "недостаточно полномочий по сравнению с государством", и это на 18 пунктов больше, чем в 2012 году", - отмечает издание.

Такого мнения придерживаются представители почти всех слоев населения, особенно пожилые граждане страны, жители сельских общин и поддерживающие Марин Ле Пен.

Этот опрос был проведен с помощью онлайн-анкеты и охватил 2 тыс. французов.