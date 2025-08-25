О нас

Опрос: 71% французов выступают за то, чтобы Франция "стала федеративной"

Опрос: 71% французов выступают за то, чтобы Франция "стала федеративной" Во Франции 71% населения поддерживают идею перехода к федеративной форме правления.
Другие страны
25 августа 2025 г. 13:41
Опрос: 71% французов выступают за то, чтобы Франция стала федеративной

Во Франции 71% населения поддерживают идею перехода к федеративной форме правления.

Как передает Report, об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на опрос Ifop.

"71% опрошенных выступили за то, чтобы Франция "стала федеративной". Также 73% французов выступают за то, чтобы регионы смогли "адаптировать национальные законы с учетом местных реалий", - пишет издание.

Французы подавляющим большинством высказываются за усиление децентрализации, которая позволила бы адаптировать законы к местным реалиям, а также за пересмотр границ некоторых крупных регионов.

"68% опрошенных французов считают, что местные власти имеют "недостаточно полномочий по сравнению с государством", и это на 18 пунктов больше, чем в 2012 году", - отмечает издание.

Такого мнения придерживаются представители почти всех слоев населения, особенно пожилые граждане страны, жители сельских общин и поддерживающие Марин Ле Пен.

Этот опрос был проведен с помощью онлайн-анкеты и охватил 2 тыс. французов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransızların 71 faizi ölkədə federativ idarəetmə formasına keçidi dəstəkləyir

Экслюзивные новости

Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi