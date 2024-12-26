Оппозиция Южной Кореи направила в парламент предложение об импичменте врио президента страны

Основная оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи 26 декабря представила в парламенте инициативу об импичменте исполняющего обязанности президента и премьер-министра Хан Док Су.

Основная оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи 26 декабря представила в парламенте инициативу об импичменте исполняющего обязанности президента и премьер-министра Хан Док Су.

Об этом сообщает сообщает Report со ссылкой на агентство "Рёнхап".

По закону теперь от парламента требуется провести голосование по вопросу импичмента в течение 24-72 часов. В Демократической партии планируют организовать его завтра, 27 декабря.

Партия пошла на такой шаг после того, как Хан Док Су отказался назначить трех недостающих судей в Конституционный суд, вплоть до достижения компромисса между партиями. В свою очередь в Демократической партии грозили импичментом Хан Док Су, если он не одобрит кандидатуры судей.

В случае одобрения кандидатов они присоединятся к шести другим судьям, и Конституционный суд сможет заняться делом отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля. Суд должен будет в ближайшие месяцы решить, оставлять ли в силе решение парламента об импичменте президенту. Предварительное слушание по делу назначено на 27 декабря.

Если суд всё же решит отстранить президента от власти, то в течение 60 дней будет необходимо провести внеочередные президентские выборы.