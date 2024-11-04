Оппозиция Испании призывает объявить чрезвычайную ситуацию из-за непогоды

В Испании оппозиция готова поддержать правительство социалиста Педро Санчеса с целью одобрения пакет срочной помощи пострадавшим из-за удара стихии.

В Испании оппозиция готова поддержать правительство социалиста Педро Санчеса с целью одобрения пакет срочной помощи пострадавшим из-за удара стихии.

Как передает Report, об этом заявил лидер испанской оппозиции и председатель консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо.

Отмечается, что Фейхоо выступил за объявление в стране чрезвычайной ситуации из-за последствий ливней и наводнений, которые унесли жизни свыше 217 человек.

Лидер оппозиции заявил, что консерваторы просят объявить чрезвычайную ситуацию на национальном уровне. По его словам, оппозиция готова поддержать правительство социалиста Педро Санчеса, чтобы одобрить пакет срочной помощи пострадавшим в результате удара стихии, а также для запроса помощи от европейских институтов.