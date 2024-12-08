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Повстанцы взяли под контроль Дамаск, премьер выразил готовность передать власть

Повстанцы взяли под контроль Дамаск, премьер выразил готовность передать власть Оппозиционные силы установили контроль над сирийской столицей Дамаском.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 07:45
Повстанцы взяли под контроль Дамаск, премьер выразил готовность передать власть

Оппозиционные силы установили контроль над сирийской столицей Дамаском.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал Al Hadath.

По его сведениям, правительственные силы отходят из столицы республики, повстанцы достигли центральной площади Омейядов в Дамаске и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения.

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне событий в республике, его самолет улетел в неизвестном направлении, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух офицеров сирийской армии.

Тем временем премьер-министр Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что готов передать власть в стране мирным путем и будет сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.

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