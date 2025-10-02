Оппоционная партия Франции до конца недели выдвинет вотум недоверия Лекорню
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 17:16
Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет на этой неделе первый вотум недоверия новому премьер-министру Себастьяну Лекорню. Как передает Report, об этом партии Мануэль Бомпар заявил в соцсетях. "Вотум недоверия будет выдвинут до конца недели при поддержке всех левых депутатов, которые выразили желание его подписать. На следующей неделе мы проголосуем за вынесение вотума недоверия Лекорню и его несчастному бюджету", - отметил он.
