Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Оппоционная партия Франции до конца недели выдвинет вотум недоверия Лекорню

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 17:16
    Оппоционная партия Франции до конца недели выдвинет вотум недоверия Лекорню

    Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет на этой неделе первый вотум недоверия новому премьер-министру Себастьяну Лекорню. Как передает Report, об этом партии Мануэль Бомпар заявил в соцсетях. "Вотум недоверия будет выдвинут до конца недели при поддержке всех левых депутатов, которые выразили желание его подписать. На следующей неделе мы проголосуем за вынесение вотума недоверия Лекорню и его несчастному бюджету", - отметил он.

    Франция Себастьян Лекорню вотум недоверия оппозиция

    Последние новости

    17:42
    Фото

    SOCAR и Uniper SE обсудили возможность приобретения дополнительных объемов газа

    Энергетика
    17:38

    Менеджер по стране: ВБ оценивает геотермальный потенциал Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:36
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Нидерландов в Копенгагене

    Внешняя политика
    17:36
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Украины в Копенгагене

    Внешняя политика
    17:28

    Ален Берсе: Мир между Баку и Ереваном важный элемент стабильности на Кавказе

    Внешняя политика
    17:28
    Фото

    В "Ичеришехер" открылся Музей миниатюрного искусства Азербайджана

    Искусство
    17:23
    Фото

    В Баку сдана в эксплуатацию реконструированная Фондом Гейдара Алиева школа

    Наука и образование
    17:23

    Президент Монтенегро приветствовал парафирование мирного договора между Баку и Ереваном

    В регионе
    17:21

    В Греции арестован немец, который тайно снимал людей в туалетах аэропорта

    Другие страны
    Лента новостей