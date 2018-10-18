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    Опознаны все 20 погибших в результате бойни в Керчи

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Все жертвы стрельбы и взрыва в колледже в Керчи опознаны, заявил заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев. 

    «Все тела 20 погибших опознаны», — приводит его слова РИА Новости. 

    17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. По последним данным, в результате произошедшего погибли 20 человек, десятки пострадали. 

    Власти Крыма объявили трёхдневный траур по жертвам трагедии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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