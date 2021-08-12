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Оползень на севере Индии: 13 погибших, 30 раненых

Оползень на севере Индии: 13 погибших, 30 раненых Число жертв оползня, произошедшего в северном индийском штате Химачал-Прадеш, выросло до 13 человек.
Другие страны
12 августа 2021 г. 08:34
Оползень на севере Индии: 13 погибших, 30 раненых

Число жертв оползня, произошедшего в северном индийском штате Химачал-Прадеш, выросло до 13 человек.

Как передает Report, об этом сообщил директор местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Судеш Кумар Мохта.

"Еще три тела были обнаружены на месте оползня в районе Киннаур штата Химачал-Прадеш, где рано утром в четверг возобновилась поисково-спасательная операция, в результате чего число погибших увеличилось до 13", - написал он на странице ведомства в Twitter.

Ранее телеканал NDTV отмечал об 11 погибших и 30 пропавших без вести.

Оползень произошел в среду днем в районе Киннаур в Химачал-Прадеше, под завалом оказались несколько автомобилей, автобус и грузовик. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности центрального правительства оказать помощь местным властям.

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