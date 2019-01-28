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    Операция по удалению опухоли у жены Башара Асада прошла успешно - ФОТО

    В Дамаске врачи провели успешную операцию по удалению раковой опухоли на груди у жены президента Сирии Башара Асада 43-летней Асмы

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Дамаске врачи провели успешную операцию по удалению раковой опухоли на груди у жены президента Сирии Башара Асада 43-летней Асмы.

    Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает пресс-служба администрации Сирийской Арабской Республики.

    «Госпожа Асма Асад продолжает лечение от злокачественной опухоли. Операция на груди, проведённая в военном госпитале, увенчалась успехом», – говорится в сообщении.

    О том, что у супруги лидера Сирии обнаружено тяжёлое заболевание, стало известно в августе 2018 года. Опухоль была выявлена на ранней стадии.

    Жена Асада опубликовала первое фото после начала курса химиотерапии.

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