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Операция по аресту президента Южной Кореи длилась более семи часов

Операция по аресту президента Южной Кореи длилась более семи часов Операция по аресту президента Республики Корея Юн Сок Ёля длилась более семи часов.
Другие страны
15 января 2025 г. 09:37
Операция по аресту президента Южной Кореи длилась более семи часов

Операция по аресту президента Республики Корея Юн Сок Ёля длилась более семи часов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, вторая попытка ареста началась в среду в 03:20 по местному времени. На пути к резиденции следователям пришлось преодолеть несколько линий баррикад, в том числе из автомобилей. В процессе были использованы стремянки. Переговоры между правоохранительными органами и охраной президента длились около двух часов.

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих сообщило, что "ордер на арест президента Юн Сок Ёля был применен" в 10:33 по местному времени. В то же время Юн Сок Ёль заявил, что решил сам явиться в управление, чтобы предотвратить кровопролитие, но продолжает считать расследование незаконным. В 10:53 на автомобиле службы охраны президента привезли в офис Управления антикоррупционных расследований.

У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы провести допрос президента, после этого они должны будут обратиться за еще одним ордером для продления задержания. Материалы для допроса, который начался в 11:00 по местному времени, превышают 200 страниц.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Prezidentinin həbs əməliyyatı yeddi saatdan çox davam edib

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