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    ​Операции сил режима унесли жизни 54 человек

    Сирийская армия сбросила с вертолетов бочковые бомбы

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сирийская армия сбросила с вертолетов "бочковые бомбы" на Алеппо, в результате чего, по предварительным данным, погибли не менее 54 человек. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила сирийская правозащитная организация (SNHR). 

    Сообщается, что утром с вертолетов правительственных ВВС Сирии были сброшены две "бочковые бомбы" на район Эль-Баб в Алеппо, в результате чего погибли, по меньшей мере, 45 человек.

    На квартал Аш-Шаар же были сброшены три "бочковые бомбы", по предварительным данным, здесь жертвами стали 9 человек.

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