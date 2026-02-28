OpenAI выходит на закрытую сеть Пентагона
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 08:59
OpenAI достигла соглашения о развертывании своих моделей искусственного интеллекта на засекреченных сетях Министерства войны США.
Как передает Report, об этом в социальной сети X написал Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.
По его словам, компания договорилась с Министерством войны США о внедрении своих ИИ-моделей в защищенной облачной инфраструктуре с грифом секретности.
"Во всех наших контактах Министерство войны США демонстрировало глубокое уважение к вопросам безопасности и стремление к партнерству ради достижения наилучшего возможного результата", - добавил Альтман.
Последние новости
09:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.02.2026)Финансы
09:22
В Шамахы вновь зафиксированы подземные толчки - ОБНОВЛЕНО-3Происшествия
09:11
Исламабад заявил о ликвидации 331 афганского военногоДругие страны
08:59
OpenAI выходит на закрытую сеть ПентагонаДругие страны
08:57
В Евлахе задержан ранее судимый мужчина с 5 килограммами наркотических средствПроисшествия
08:44
Родригес призвала администрацию США полностью отменить санкции против ВенесуэлыДругие страны
08:33
Лидер Северной Кореи вручил партийным чиновникам новые снайперские винтовкиДругие страны
08:16
МИД Латвии: Украина должна быть готова к скорейшему вступлению в ЕвросоюзДругие страны
07:58