    OpenAI выходит на закрытую сеть Пентагона

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 08:59
    OpenAI выходит на закрытую сеть Пентагона

    OpenAI достигла соглашения о развертывании своих моделей искусственного интеллекта на засекреченных сетях Министерства войны США.

    Как передает Report, об этом в социальной сети X написал Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

    По его словам, компания договорилась с Министерством войны США о внедрении своих ИИ-моделей в защищенной облачной инфраструктуре с грифом секретности.

    "Во всех наших контактах Министерство войны США демонстрировало глубокое уважение к вопросам безопасности и стремление к партнерству ради достижения наилучшего возможного результата", - добавил Альтман.

