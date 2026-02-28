OpenAI выходит на закрытую сеть Пентагона

OpenAI достигла соглашения о развертывании своих моделей искусственного интеллекта на засекреченных сетях Министерства войны США.

Как передает Report, об этом в социальной сети X написал Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

По его словам, компания договорилась с Министерством войны США о внедрении своих ИИ-моделей в защищенной облачной инфраструктуре с грифом секретности.

"Во всех наших контактах Министерство войны США демонстрировало глубокое уважение к вопросам безопасности и стремление к партнерству ради достижения наилучшего возможного результата", - добавил Альтман.