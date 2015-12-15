ОПЕК: Цены на нефть возобновят свой рост в течение года

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Генсек ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри полагает, что мировые цены на нефть возобновят рост в течение года.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Нью-Дели, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"В течение нескольких месяцев или года ситуация изменится", - уверен аль-Бадри.

Генсек ОПЕК отмечает, что целевого показателя по цене у картеля нет, однако ОПЕК стремится к наиболее оптимальной для всех членов картеля цене. По его словам, цены должны вернуться к такому уровню, чтобы участники могли иметь достойный доход.

"Всю жизнь я работаю в нефтяном бизнесе. Я видел шесть циклов - очень высокие цены и низкие цены. Это - просто один из таких циклов. И он не продлится долго", - уверен генсек ОПЕК.