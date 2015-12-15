 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ОПЕК: Цены на нефть возобновят свой рост в течение года

    В течение нескольких месяцев или года ситуация изменится

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Генсек ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри полагает, что мировые цены на нефть возобновят рост в течение года. 

    Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Нью-Дели, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "В течение нескольких месяцев или года ситуация изменится", - уверен аль-Бадри.

    Генсек ОПЕК отмечает, что целевого показателя по цене у картеля нет, однако ОПЕК стремится к наиболее оптимальной для всех членов картеля цене. По его словам, цены должны вернуться к такому уровню, чтобы участники могли иметь достойный доход.

    "Всю жизнь я работаю в нефтяном бизнесе. Я видел шесть циклов - очень высокие цены и низкие цены. Это - просто один из таких циклов. И он не продлится долго", - уверен генсек ОПЕК.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi