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ООН ждет от Ирана полного выполнения обязательств перед МАГАТЭ

ООН ждет от Ирана полного выполнения обязательств перед МАГАТЭ ООН призывает Иран полностью выполнять обязательства перед МАГАТЭ, предусмотренные ядерной сделкой.
Другие страны
15 февраля 2021 г. 22:17
ООН ждет от Ирана полного выполнения обязательств перед МАГАТЭ

ООН призывает Иран полностью выполнять обязательства перед МАГАТЭ, предусмотренные ядерной сделкой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявления из Тегерана о том, что со следующей недели допуск инспекторов агентства на объекты может прекратиться, и в дальнейшем сотрудничество с ним будет вестись в письменной форме.

"Мы не хотим забегать вперед, но мы призывали - и сейчас генеральный секретарь ООН продолжает призывать - все стороны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке, который был выдающимся дипломатическим достижением, - сказал он. - Мы хотим удостовериться, что все стороны, включая Иран, выполняют свои обязательства, и что в соответствии с этим подходом Иран продолжает в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ".

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