Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    ООН заявляет о готовности увеличить объемы гумпомощи в Газу по плану Трампа

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 17:11
    ООН заявляет о готовности увеличить объемы гумпомощи в Газу по плану Трампа

    ООН заявила о готовности увеличить объемы гуманитарной помощи в Газу по мере возможности в рамках реализации мирного плана США.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

    Согласно информации, в последние месяцы поставки помощи агентствами ООН и ее партнерами были несколько ограничены.

    "Всемирная организация поддерживает связь с различными сторонами по поводу мирных усилий. Мы приветствуем любое посредничество",- отметила руководитель пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи.

    Йенс Лерке, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, заявил, что ООН "готова и способна увеличить поставки гуманитарной помощи в Газу, как только представится такая возможность, и при этом будут обеспечены безопасность и защищенность таких поставок".

    В плане Трампа говорится, что поставки гуманитарной помощи будут осуществляться без вмешательства со стороны Израиля или ХАМАС через ООН и ее агентства, а также Красный Полумесяц и другие международные институты, не связанные каким-либо образом ни с одной из сторон.

    Напомним, что 29 сентября в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам переговоров был принят мирный план по урегулированию ситуации в Газе, включающий 21 пункт. Кроме того, Нетаньяху принес извинения Катару за ракетный удар по Дохе в телефонном разговоре с премьером страны Мохаммедом Абделем Рахманом Аль-Тани.

    ООН Израиль сектор Газа гуманитарная помощь Дональд Трамп
    BMT Qəzzaya humanitar yardımın həcmini artırmağa hazırdır

    Последние новости

    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    17:48
    Фото

    Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    Лента новостей