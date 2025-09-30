ООН заявляет о готовности увеличить объемы гумпомощи в Газу по плану Трампа

ООН заявила о готовности увеличить объемы гуманитарной помощи в Газу по мере возможности в рамках реализации мирного плана США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

Согласно информации, в последние месяцы поставки помощи агентствами ООН и ее партнерами были несколько ограничены.

"Всемирная организация поддерживает связь с различными сторонами по поводу мирных усилий. Мы приветствуем любое посредничество",- отметила руководитель пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи.

Йенс Лерке, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, заявил, что ООН "готова и способна увеличить поставки гуманитарной помощи в Газу, как только представится такая возможность, и при этом будут обеспечены безопасность и защищенность таких поставок".

В плане Трампа говорится, что поставки гуманитарной помощи будут осуществляться без вмешательства со стороны Израиля или ХАМАС через ООН и ее агентства, а также Красный Полумесяц и другие международные институты, не связанные каким-либо образом ни с одной из сторон.

Напомним, что 29 сентября в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам переговоров был принят мирный план по урегулированию ситуации в Газе, включающий 21 пункт. Кроме того, Нетаньяху принес извинения Катару за ракетный удар по Дохе в телефонном разговоре с премьером страны Мохаммедом Абделем Рахманом Аль-Тани.