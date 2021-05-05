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ООН заявила о серьезном продовольственном кризисе в мире

ООН заявила о серьезном продовольственном кризисе в мире Число людей, столкнувшихся с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности и нуждающихся в экстренной помощи для выживания и сохранения источников средств к существованию, достигло наиболее высокого уровня за пять лет
Другие страны
5 мая 2021 г. 19:30
ООН заявила о серьезном продовольственном кризисе в мире

Число людей, столкнувшихся с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности и нуждающихся в экстренной помощи для выживания и сохранения источников средств к существованию, достигло наиболее высокого уровня за пять лет. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами – международного альянса ООН, ЕС, правительственных и неправительственных организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов.

Согласно документу, в результате конфликтов, экономических потрясений, в том числе обусловленных пандемией COVID-19, и экстремальных погодных явлений в 2020 году по меньшей мере 155 миллионов человек оказались в ситуации острого голода.

Доклад, который распространила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, делает неутешительный вывод, что острый голод остается насущной проблемой для миллионов людей.

С острым отсутствием продовольственной безопасности, соответствующей кризисным и более тяжелым ситуациям, в 2020 году столкнулись не менее 155 миллионов человек в 55 странах/территориях, что приблизительно на 20 миллионов больше по сравнению с предыдущим годом. Это сигнализирует о тревожной тенденции к неуклонному росту масштабов острого отсутствия продовольственной безопасности, которая наблюдается с 2017 года, когда вышел первый доклад.

Проблема острого отсутствия продовольственной безопасности по-прежнему острее всего стоит в странах Африки. Однако эта проблема затронула и страны, расположенные в других частях света, в том числе Йемен, Афганистан, Сирию и Гаити, которые вошли в десятку стран, где в прошлом году были зафиксированы наиболее тяжелые продовольственные кризисы.

Среди ключевых факторов роста масштабов проблемы голода доклад приводит конфликты, экономические потрясения, во многих случаях обусловленные пандемией COVID-19. За ними следуют погодные явления, которые опустились на третье место в списке основных причин, и экстремальные погодные явления.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Son 5 ilin ən ciddi ərzaq böhranı yaşanır

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