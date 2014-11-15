​ООН: За время конфликта на Востоке Украины погибли 4 тысячи 132 человека

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ С начала конфликта на Востоке Украины погибли по меньшей мере 4 тысячи 132 человека.

"По меньшей мере 4 132 человека убиты, включая 298 человек с рейса MH-17, и 9 747 получили ранения на востоке Украины по данным на 11 ноября", — говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Следующий доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов будет обнародован 28 ноября.

Напомним, на днях генсек ООН Пан Ги Мун обсудил с премьер-министром России Дмитрием Медведевым кризис на Украине и призвал Москву помочь с деэскалацией конфликта на Востоке страны.

Пан Ги Мун выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу текущих событий на Украине и их последствий для отношений России с Европой и США. Глава ООН призвал Россию использовать свое "значительное влияние" и помочь Украине вернуться к миру и стабильности.

Генсек организации также подчеркнул, что все стороны должны обеспечить полное выполнение минских договоренностей.