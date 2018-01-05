ООН выделила рекордные $50 млн на оказание помощи Йемену

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ ООН объявила 5 января о выделении рекордных $50 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Йемена. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации Марк Лоукок. По его словам, эти средства необходимы для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения гуманитарной катастрофы в стране, в которой на грани голода находятся 8 млн человек.

"22 миллиона человек в Йемене нуждаются в гуманитарной помощи и более восьми человек стоят на пороге голода. Я одобрил сегодня выделение из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации крупнейшей суммы в $50 млн на скорейшую активизацию гуманитарных операций", - говорится в письменном заявлении заместителя генсека ООН.

Как заявил Марк Лоукок, выделяемые из специального фонда ООН средства "помогут спасти жизни", но для того, чтобы "свести на нет разворачивающуюся катастрофу", необходимо прекратить авиаудары и наземные боевые действия, прекратить уничтожение инфраструктуры Йемена, не препятствовать гуманитарным операциям, а также активнее выделять средства на оказание помощи населению.