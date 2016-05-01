​ООН: Вследствие насилия в Ираке в апреле погиб 741 человек

Баку. 1 Май. REPORT.AZ/ Вследствие насилия в Ираке в апреле погиб 741 человек, еще 1374 пострадали. Об этом говорится в распространенном 1 мая докладе Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Число жертв среди мирного населения составляет 410 человек, пострадали 973, говорится в заявлении.

В марте жертвами насилия стали 1119 иракцев, 1561 житель этой страны пострадал.

Почти треть территории Ирака уже почти два года находится под контролем экстремистов террористической группировки ИГ.