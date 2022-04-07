ООН восстановит присутствие в Киеве

ООН восстановит присутствие в Киеве после временной передислокации ключевого персонала.

ООН восстановит присутствие в Киеве после временной передислокации ключевого персонала.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя итоги визита в Москву заместителя генсека организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

По словам Дюжаррика, Гриффитс "заявил, что после временной передислокации части персонала ООН восстановит гуманитарное присутствие и работу в Киеве". Он подчеркнул, что украинские власти "приветствуют это решение".