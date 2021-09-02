ООН восстановил гуманитарную помощь Афганистану

ООН восстановил оказание гуманитарной помощи Афганистану

ООН восстановил оказание гуманитарной помощи Афганистану.

Как передает местное бюро Report, об этом сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что также восстановлено авиасообщение между столицей Пакистана Исламабадом и афганскими городами Кандагаром и Мазари-Шарифом. С 29 августа по этим маршрутам уже осуществлены три рейса.

По словам С.Дюжаррика, в настоящее время прилагаются все усилия для повышения количества рейсов из Афганистана. Кроме того, также действует грузовой самолет, который доставляет медицинские средства и другие товары первой необходимости в те районы, где в этом нуждаются больше всего.

Для осуществления внутренних пассажироперевозок Службе гуманитарной авиации необходимо 18 млн долларов США, для грузовых авиаперевозок – 12 млн долларов США.

Вюсаля Аббасова