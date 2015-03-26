ООН: Войны в Сирии и Ираке привели к росту просьб об убежище в индустриальных странах

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В 2014 году было подано 866 тыс. просьб о предоставлении убежища в промышленно развитых странах, что на 45% больше, чем годом раньше. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованному в Женеве докладу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), это самый высокий показатель после конфликта на Балканах 22 года назад.

Среди причин столь резкого роста эксперты называют войны в Сирии и Ираке, вооруженные конфликты и нестабильность в ряде других стран, нарушения прав человека.

Больше всего просьб об убежище в прошлом году поступило от сирийцев - около 150 тыс. На втором месте иракцы - около 69 тыс. Далее следуют афганцы (60 тыс.), жители Сербии, включая Косово, и эритрейцы. Что касается принимающих стран, то самый большой поток беженцев устремился в Германию - 173 тыс. заявок в течение года. В США попросили убежища 121 тыс. человек, в Турции - 87 тыс., в Швеции - 75 тыс.

По состоянию на конец 2013 года, в мире насчитывалось 51,2 млн людей, которым пришлось покинуть свои дома вследствие преследований, конфликтов, насилия или нарушений прав человека. Из них 16,7 млн человек - это беженцы, 33,3 млн - внутренне перемещенные лица, 1,2 млн - соискатели убежища.